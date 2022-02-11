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пятница, 11 февраля 2022 21:15

Премьеры от Сердючки и Винника: Поплавский анонсировал юбилейную "Украинскую песню года 2021"
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Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский анонсировал юбилейную музыкальную премию "Украинская песня года 2021". Созданный им национальный проект трансформировался, совершенствовался и расширял границы. В 2017 году поющий ректор презентовал ее в Варшаве.

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" – это совместный проект Поплавского и Олега Винника. Их главная цель – популяризация украинской песни и украиноязычных артистов: как легенд отечественной эстрады, так и молодых и перспективных исполнителей. На главной сцене страны отметят не только певцов, но и поэтов, и композиторов. Награды вручат в номинациях "Легенда украинской песни", "Гордость украинской песни" и "Надежда украинской песни".

Лауреатами премии станут исполнители разных жанров, стилей и поколений. Единственное и неизменное условие – песня должна звучать на украинском языке.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

"Мы отметим лучших исполнителей страны, создающих уникальную украинскую музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире, кто своим многолетним творчеством с национальными традициями, этникой, любовью к родному краю и музыке стал легендой и примером для многих поколений. Украинская песня – это генетический код нации, национальная идея и перспектива. Через украинскую песню, украинский язык мы прививаем молодежи любовь ко всему нашему, украинскому. Украинская песня сплачивает, поддерживает дух народа. Нам сегодня нужно объединиться ради украинского национального возрождения. Украинская песня, как феникс, расправляет крылья в будущее и звучит громко на весь мир, что мы украинцы, мы нация, мы народ со своей тысячелетней историей, культурой и традициями!" – подчеркнул автор идеи, генеральный продюсер, владелец ТМ "Украинская песня года" Поплавский.

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Режиссером грандиозного шоу в очередной раз выступит звездная выпускница КНУКиИ Катя Царик. Она готовит для зрителей высокотехнологичный концерт с использованием новинок мирового уровня, неординарные индивидуальные постановки каждого номера.

На сцену выйдут топовые украинские артисты и молодые исполнители: Тина Кароль, Потап, Настя Каменских, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Павел Зибров, группы "АНТИТИЛА", KAZKA, DZIDZIO, Wellboy, Артем Пивоваров и другие.

Особым сюрпризом для зрителей станет выступление Верки Сердючки, впервые за 20 лет выпустившей песню на украинском языке. Также две премьеры готовит народный любимец Олег Винник.

Ведущими проекта будут две звездные пары – Тина Кароль и Михаил Поплавский, Лилия Ребрик и Григорий Решетник.

Напомним, "Украинская песня года" является единственной музыкальной телевизионной премией в Украине, отмечающей именно украиноязычных артистов и авторов хитов.

"Я – очень счастливый человек от того, что мы реализуем проект будущего, инвестируем в украинскую песню, развиваем ее и показываем, что это модно, современно, стильно. Мы ставим высокую планку и задаем тренды в шоу-бизнесе", – такими словами подытожил пресс-конференцию гарант украинской песни Поплавский.

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