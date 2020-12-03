Премьера mood video на песню "Пульс": творческие метаморфозы певицы Garza

Певица Garza представила mood video на песню "Пульс" - украиноязычный трек в этно-поп стиле, символизирующий душевное освобождение, жизнь в состоянии "здесь и сейчас".

Саунд-продюсерами артистки являются Иван Клименко и Стас Черный, известные по коллаборациям с Alyona Alyona, Jamala, MamaRika и другими музыкантами. Креативный дуэт создал композицию, идеально характеризующую внутренний мир Garza, а режиссер видео Тимур Дейна подарил ему визуальное воплощение.

"Съемочный процесс проходил в последние теплые дни осени, мы с командой нашли необыкновенной красоты локации. У зрителя может сложиться впечатление, что в поисках нужной местности нам пришлось отправиться в Португалию, но, раскрою секрет, столь живописные ландшафты находятся под Одессой, на берегу Черного моря. Особенно впечатляют кадры с дрона – воображаешь себя крохотной частичкой мироздания на фоне масштабных стихий", - делится певица.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Garza – артистка с осознанным подходом к искусству и жизни, где творчество, словно медитация, является инструментом познания себя, несет ценностный посыл и очищает сознание. Сменив ранее звучащее в музыкальном пространстве имя Анна Розумовська на псевдоним Garza, певица с чистого листа начала строить карьеру, транслируя новые смыслы органичным для себя образом.

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"Garza несёт в себе силу природы, это сакральная белая птица, которая вырвалась на волю петь песню жизни. В ней чистота, мудрость, открытое сердце, проницательность и любовь, именно духовные практики помогли мне раскрыть настоящую себя и понять собственную персонификацию. "Пульс" посвящен свободе, внутренним переменам и желанию быть самим собой, несмотря ни на что", - добавляет исполнительница.

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