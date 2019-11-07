"Прекрасный ангел" - Астафьева очаровала соблазнительными снимками

Украинская певица Даша Астафьева показала поклонникам новые изысканные и соблазнительные снимки.

Автор: instagram.com/da_astafieva Астафьева позировала перед камерами в соблазнительном образе

Фото разместила в Instagram, добавив видео того, как проходили фотосессия.

Женщина позировала в прозрачном асимметричном платье с блестками и кожаном корсете, что выгодно подчеркивал тонкую талию и пышную грудь. Лицо Астафьевой прикрывала тонкая вуаль.

Автор: instagram.com/da_astafieva Астафьева позировала перед камерами в соблазнительном образе

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Читатели засыпали певицу одобрительными комментариями: "Твоей красоте нет предела", "Невероятная", "Прекрасный ангел", "Королева", "О, боги, как красиво".

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