"Прекрасный ангел" - Астафьева очаровала соблазнительными снимками

Украинская певица Даша Астафьева показала поклонникам новые изысканные и соблазнительные снимки.
Фото разместила в Instagram, добавив видео того, как проходили фотосессия.
Женщина позировала в прозрачном асимметричном платье с блестками и кожаном корсете, что выгодно подчеркивал тонкую талию и пышную грудь. Лицо Астафьевой прикрывала тонкая вуаль.
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Читатели засыпали певицу одобрительными комментариями: "Твоей красоте нет предела", "Невероятная", "Прекрасный ангел", "Королева", "О, боги, как красиво".
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым ярким фотосетом. Снимки появились в Instagram звезды.
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