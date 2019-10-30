Тина Кароль соблазнила фанатов стройными ногами

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым ярким фотосетом.
Снимки появились в Instagram звезды.
На фотографии, которую сделали посреди пустыни, Тина в оранжевом мини-платье демонстрировала стройные ножки.
Поклонники засыпали знаменитость комментариями.
"Такая красивая", "не знаю, что красивее: ты или пейзажи", "это вообще законно быть такой роскошной?", "эстетика".
Украинская певица Тина Кароль удивила зрителей во время 10 прямого эфира "Танцев со звездами", который посвятили теме "мистического вечера на Хэллоуин".
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