Тина Кароль соблазнила фанатов стройными ногами

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым ярким фотосетом.

Снимки появились в Instagram звезды.

Автор: @tina_karol Тина Кароль похвасталась стройными ногами.

На фотографии, которую сделали посреди пустыни, Тина в оранжевом мини-платье демонстрировала стройные ножки.

Поклонники засыпали знаменитость комментариями.

"Такая красивая", "не знаю, что красивее: ты или пейзажи", "это вообще законно быть такой роскошной?", "эстетика".

Украинская певица Тина Кароль удивила зрителей во время 10 прямого эфира "Танцев со звездами", который посвятили теме "мистического вечера на Хэллоуин".