Тина Кароль соблазнила фанатов стройными ногами

 
Ексклюзивы
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1116
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 432
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 756
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13563
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1899
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7515
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1386
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7425
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41526
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
4
14
3
12
3
Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом
Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Живая змея и голые ягодицы: Maruv эпатировала на паркете &quot;Танцев со звездами&quot;
Живая змея и голые ягодицы: Maruv эпатировала на паркете "Танцев со звездами"
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Дуа Липа поразила ультракоротким нарядом на церемонии наград
Дуа Липа поразила ультракоротким нарядом на церемонии наград
Видео
Все видео
Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип
Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип
Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы
Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Ризатдинова рассказала, почему потеряла сознание на паркете "Танцев со звездами"
Ризатдинова рассказала, почему потеряла сознание на паркете "Танцев со звездами"
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1386
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6120
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7758
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1944
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1017
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 17:21

Тина Кароль соблазнила фанатов стройными ногами

  Комментировать

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым ярким фотосетом.

Снимки появились в Instagram звезды.

Автор: @tina_karol
  Тина Кароль похвасталась стройными ногами.
Тина Кароль похвасталась стройными ногами.

На фотографии, которую сделали посреди пустыни, Тина в оранжевом мини-платье демонстрировала стройные ножки.

Поклонники засыпали знаменитость комментариями.

"Такая красивая", "не знаю, что красивее: ты или пейзажи", "это вообще законно быть такой роскошной?", "эстетика".

Украинская певица Тина Кароль удивила зрителей во время 10 прямого эфира "Танцев со звездами", который посвятили теме "мистического вечера на Хэллоуин".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тина Кароль соблазнила фанатов стройными ногами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 68682
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 34221
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 19405
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 14 Просмотров: 14401
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 13231
Знаменитости
"Разрезали череп" - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк
"Разрезали череп" - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк Просмотров: 900
Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом
Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом
4
 Просмотров: 1791
Women of the Year Awards: назвали самых выдающихся женщин 2019-го
Women of the Year Awards: назвали самых выдающихся женщин 2019-го Просмотров: 279
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 68772
"Я влюблена" - Могилевская впервые рассказала об избраннике
"Я влюблена" - Могилевская впервые рассказала об избраннике Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
14
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
2
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Голосов: 38892
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua