Позировала с пикантного ракурса: внучка Ротару едва прикрыла грудь топом

Модель 20-летняя София Евдокименко поделилась модными снимками. Внучку певицы Софии Ротару засняли на улицах Нью-Йорка.
Опубликовала черно-белые фото в Instagram. Для смелого фотосета выбрала топ от Jaquemus, едва прикрывавший грудь. На одной из фотографий Евдокименко позировала с пикантного ракурса.
Предстала перед камерой фотографа Рамелы Рути.
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"Тихая буря", - подписала Евдокименко фото.
Внучка украинской певицы Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко провела лето с женихом-миллионером Денисом Жадановым в Европе. В августе она вернулась в Киев.
Для прогулки с матерью по центру столицы девушка выбрала джинсы прямого кроя и откровенный топ, который едва прикрывал обнаженную грудь.
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