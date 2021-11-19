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пятница, 19 ноября 2021 12:18

Позировала с пикантного ракурса: внучка Ротару едва прикрыла грудь топом
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Модель 20-летняя София Евдокименко поделилась модными снимками. Внучку певицы Софии Ротару засняли на улицах Нью-Йорка.

Опубликовала черно-белые фото в Instagram. Для смелого фотосета выбрала топ от Jaquemus, едва прикрывавший грудь. На одной из фотографий Евдокименко позировала с пикантного ракурса.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко позировала в дерзком топе
Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко позировала в дерзком топе
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко позировала в дерзком топе
Модель часто хвастается стройной фигурой в смелых образах
Модель часто хвастается стройной фигурой в смелых образах

Предстала перед камерой фотографа Рамелы Рути.

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"Тихая буря", - подписала Евдокименко фото.

Внучка украинской певицы Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко провела лето с женихом-миллионером Денисом Жадановым в Европе. В августе она вернулась в Киев.

Для прогулки с матерью по центру столицы девушка выбрала джинсы прямого кроя и откровенный топ, который едва прикрывал обнаженную грудь.

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