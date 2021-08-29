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воскресенье, 29 августа 2021 17:55

Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
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Соня Евдокименко прогулялась по Киеву вместе с мамой.
Фото: @iamsofiaeve
Соня Евдокименко прогулялась по Киеву вместе с мамой.
Соня Евдокименко прогулялась по Киеву вместе с мамой.

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко, провела лето с женихом-миллионером Денисом Жадановым в Европе. Сейчас она вернулась в Киев.

Яркими снимками девушка поделилась в Instagram.

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Для прогулки с мамой по центру столицы девушка выбрала джинсы прямого кроя и откровенный топ, который едва прикрывал обнаженную грудь.

Соня распустила длинные белокурые косы и нанесла легкий макияж. Дополнила образ ожерельем с перламутровыми жемчужинами.

Подписчики девушки пришли в восторг от дерзкого образа и засыпали ее комплиментами: "девочка на миллион", "эстетика во всем", "вы нереальная красавица", "замечательная фигура".

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впервые опубликовала фото со своим бойфрендом Денисом Жадановым. Фото с 32-летним избранником, сделанных во время отдыха в Майами, Евдокименко опубликовала в Instagram.

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