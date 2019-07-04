"Поживу дна" - 55-летняя Лолита бросила мужа

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Певица Лолита Милявская, 55 лет, сообщила о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, который работает тренером.

О разрыве знаменитость сообщила в Instagram.

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По словам певицы, чувства друг к другу исчезли и она поняла, что пора расставаться.

"Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, которые постоянно выясняют отношения, это выход! У меня был замечательный муж целых 9 лет. Я желаю ему всего наилучшего абсолютно искренне", - написала Лолита.

Милявская говорит, что разошлись на хорошей ноте. Сейчас звезда не хочет новых отношений.

"Поживу одна и буду наслаждаться работой", - закончила Лолита.

Певица Лолита, которой за выступления в оккупированном Крыму запретили въезд в Украину, не сможет побывать на школьном выпускном у единственной дочери Евы, которая живет и учится в Киеве.