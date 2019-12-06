Появился второй тизер документального фильма о группе "ДахаБраха"

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Skydivefilm Production представил 2-й тизер полнометражной документальной ленты "ДахаБраха. Путь" режиссера Анны Корж.

Весь последний год съемочная команда фильма сопровождала группу "ДахаБраха" в мировом турне: музыканты проехали с концертами Украину, Францию, Южную и Северную Америку. Всего было 30 дней в пути, 4 страны, 14 городов и около 40 тыс. км пути.

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В первом тизере зритель увидел закулисье украинских гастролей группы и ближе познакомился с его участниками. Во втором видео команда фильма приоткрывает завесу магической атмосферы записи нового альбома на бразильской студии звукозаписи в Сан-Паулу.

Уже сегодня каждый сможет услышать новые песни вживую во время концерта к 15-летию "ДахаБраха" в киевском Дворце Спорта.

Съемка полнометражной документальной ленты "ДахаБраха. Путь", которая проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда, продолжается с осени 2018 года. Это документальная история о жизни участников группы: их метод создания музыки, воспоминания из детства, закулисные перипетии, концертные выступления в разных уголках мира, а также непростые, но очень интересные будни артистов. Премьера фильма запланирована на 2021 год.