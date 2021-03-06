"Повезло, что здорова". Супермодель впервые после родов приняла участие в показе

Американская топ-модель 25-летняя Джиджи Хадид вернулась на подиум через 5 месяцев после родов. Она приняла участие в показе Versace на Миланской неделе моды осень/зима 2021.

Автор: instagram.com/gigihadid Модель приняла участие в показе впервые после родов

Через карантинные ограничения шоу показали в записи. Хадид в Instagram опубликовала серию снимков и видео с показа, в котором она приняла участие вместе с сестрой 24-летней Беллой Хадид.

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"Открытие и закрытие шоу Versace - это всегда честь и лучше возвращения. Мне повезло, что я здорова и могу работать в безопасной среде, обнимаясь со столькими людьми, с которыми я так скучала в прошлом году. Спасибо всем, кто сделал это возможным, особенно моей итальянской королеве Донателла Версаче", - подписала кадры с показа модель.

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Американская супермодель 25-летняя Джиджи Хадид, которая в конце сентября впервые стала матерью, уже вернулась к работе и похвасталась формой после родов. Снимки с кампейна Alexander Wang манекенщица опубликовала в Instagram. На фотографиях Джиджи позировала в вещах из новой коллекции бренда сезона FW20/21.