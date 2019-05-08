Потап поздравил себя с днем рождения

"HBD to me", - лаконично подписал фото Потап Фото: 24СМИ

Украинский продюсер и певец Потап празднует 38-летие.

В честь праздника поделился в Instagram коллажем из детских и юношеских фото.

HBD to me, - лаконично подписал фото Потап.

Трогательно поздравила продюсера бывшая жена и партнер по бизнесу. Ирина Горовая выложила в Instagram фото с красной дорожки музыкальной премии, где они позируют вместе с сыном.

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"Лешка, с днем рождения! Ты невероятный, гениальный, положительный, целеустремленный, безумно творческий человек! Я восхищаюсь тобой! Люби, увлекайся, вдохновляй! Люблю нашу дружбу!" - написала Ирина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram HBD to me))) #hbd#птп Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 7 Май 2019 в 8:26 PDT

Украинская певица Настя Каменских (NK) выходит замуж. Названа также дата свадьбы. Такая информация появилась в СМИ. Как и предполагали поклонники, артистка якобы станет женой известного музыканта Алексея Потапенко (Потапа). Ранее Потап и Настя выступали более 10 лет в составе одноименного дуэта. Паре уже неоднократно приписывали роман и даже подозревали в тайной свадьбе. Сейчас же слухи активизировались. О предстоящей свадьбе сообщило издание "Страна.ua".