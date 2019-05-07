Настя Каменских и Потап женятся: СМИ назвали дату

Настя Каменских и Алексей Потапенко женятся - СМИ. Фото - Instagram @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK) выходит замуж. Названа также дата свадьбы. Такая информация появилась в СМИ.

Как и предполагали поклонники, артистка якобы станет женой известного музыканта Алексея Потапенко (Потап). Ранее Потап и Настя выступали более 10 лет в составе одноименного дуэта. Паре уже неоднократно приписывали роман, и даже подозревали в тайной свадьбе. Сейчас же слухи активизировались. О предстоящей свадьбе сообщило издание "Страна.ua".

Издание, ссылаясь на якобы достоверный источник, назвал и точную дату свадьбы - 23 мая. При этом официального подтверждения информации о свадьбе нет, пресс-службы артистов ситуацию также не прокомментировали.

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Организацией свадьбы якобы занимается киевское ивент-агентство "GG PROJECT".

"Наконец Потапу и Насте будут кричать" горько! ". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены полетят в медовый месяц", - рассказал "один из приглашенных гостей".

В конце января этого года Настя Каменских (NK) опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое заинтриговало поклонников звезды. Она позирует в ресторане с приглушенным светом в черном кружевном топе, игриво улыбаясь и кокетливо прижав руку с обручальным кольцом на безымянном пальце к губам.