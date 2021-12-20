После обвинений в сексуальном насилии агентство отказалось от Криса Нота

 
Ексклюзивы
1/5
"Не ко времени" - Гройсман об объединении с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман об объединении с Аваковым
Просмотров: 333
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 738
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 504
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2610
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4726
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 7974
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2619
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2520
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 513
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3627
Фото
Все фото
6
10
4
10
5
С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов
С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Книжный рынок и лестница кинотеатра - певица посоветовала самые инстаграмные места столицы
Книжный рынок и лестница кинотеатра - певица посоветовала самые инстаграмные места столицы
&quot;Худая и нервная&quot; Полякова в секси-боди и топлесс от супермоделей - что публикуют звезды в сети
"Худая и нервная" Полякова в секси-боди и топлесс от супермоделей - что публикуют звезды в сети
&quot;Копия Энрике&quot;. Любимая Иглесиаса показала фото близнецов в их день рождения
"Копия Энрике". Любимая Иглесиаса показала фото близнецов в их день рождения
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 405
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 378
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2574
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2187
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 576
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 12:17

После обвинений в сексуальном насилии агентство отказалось от Криса Нота

  Комментировать

Агентство The A3 Artists расторгло контракт с американским актером Крисом Нотом, известным по роли Супермена в сериале "Секс в большом городе". Причиной такого решения стали обвинения в изнасилованиях.

Представители агентства сообщили, что уволили Нота после того, как журналисты обнародовали обвинения. Информацию подтвердили изданию The Hollywood Reporter. Ранее журнал опубликовал истории женщин с псевдонимами Зои и Лили. Они заявили, что актер совершил над ними сексуальное насилие.

Автор: Reuters
  Агентство Криса Нота расторгло с ним контракт на фоне обвинений в сексуальном насилии
Агентство Криса Нота расторгло с ним контракт на фоне обвинений в сексуальном насилии

Через несколько часов после публикации заявлений Зои и Лили временно отказалась от сотрудничества с Нотом и компания велотренажеров Peloton. Из соцсетей удалили вирусный рекламный ролик, в котором Супермен (Нот) наслаждается жизнью с инструктором по занятиям на велотренажерах Алегрой из первой серии продолжения "Секса в большом городе".

Представители компании отметили, что "не знали об этих обвинениях, когда сотрудничали с Крисом Нотом в ответ на перезагрузку сериала HBO".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изнасилование и домогательства: в какие сексуальные скандалы попадали звездные мужчины

Режиссером рекламы стал канадский актер Райан Рейнольдс, который также удалил видео со своей страницы в Twitter.

Американскую кинозвезду 67-летнего Криса Нота, известного благодаря роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии.

Две женщины, для которых выбрали псевдонимы Зои и Лили, рассказали The Hollywood Reporter собственные истории по отдельности, с разницей в несколько месяцев и не знают друг друга. Первый случай якобы произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году, а второй - в Нью-Йорке в 2015-м. Настоящие имена 40-летней Зои и 31-летней Лили не раскрывают.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После обвинений в сексуальном насилии агентство отказалось от Криса Нота». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом

Доцента осудили на 10 лет

Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 2 Просмотров: 13032
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 8721
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 7974
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 5 Просмотров: 7371
Что надо знать о нынешнем &quot;Днепре-1&quot;
Что надо знать о нынешнем "Днепре-1"
 Просмотров: 7236
Знаменитости
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
 Просмотров: 9
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
 Просмотров: 414
С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов
С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов
6
 Просмотров: 2097
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 6084
Книжный рынок и лестница кинотеатра - певица посоветовала самые инстаграмные места столицы
Книжный рынок и лестница кинотеатра - певица посоветовала самые инстаграмные места столицы
4
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Зеленским жестко манипулируют
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
4
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
2
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
Голосов: 44025
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть