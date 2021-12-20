После обвинений в сексуальном насилии агентство отказалось от Криса Нота

Агентство The A3 Artists расторгло контракт с американским актером Крисом Нотом, известным по роли Супермена в сериале "Секс в большом городе". Причиной такого решения стали обвинения в изнасилованиях.

Представители агентства сообщили, что уволили Нота после того, как журналисты обнародовали обвинения. Информацию подтвердили изданию The Hollywood Reporter. Ранее журнал опубликовал истории женщин с псевдонимами Зои и Лили. Они заявили, что актер совершил над ними сексуальное насилие.

Автор: Reuters Агентство Криса Нота расторгло с ним контракт на фоне обвинений в сексуальном насилии

Через несколько часов после публикации заявлений Зои и Лили временно отказалась от сотрудничества с Нотом и компания велотренажеров Peloton. Из соцсетей удалили вирусный рекламный ролик, в котором Супермен (Нот) наслаждается жизнью с инструктором по занятиям на велотренажерах Алегрой из первой серии продолжения "Секса в большом городе".

Представители компании отметили, что "не знали об этих обвинениях, когда сотрудничали с Крисом Нотом в ответ на перезагрузку сериала HBO".

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Режиссером рекламы стал канадский актер Райан Рейнольдс, который также удалил видео со своей страницы в Twitter.

Американскую кинозвезду 67-летнего Криса Нота, известного благодаря роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии. Две женщины, для которых выбрали псевдонимы Зои и Лили, рассказали The Hollywood Reporter собственные истории по отдельности, с разницей в несколько месяцев и не знают друг друга. Первый случай якобы произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году, а второй - в Нью-Йорке в 2015-м. Настоящие имена 40-летней Зои и 31-летней Лили не раскрывают.