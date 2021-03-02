Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1296
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1332
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5589
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1629
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1755
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2223
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2331
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1233
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
6
6
5
10
7
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот ждет третьего ребенка
"Чудо-женщина" Галь Гадот ждет третьего ребенка
47-летняя Хайди Клум запостила пикантное фото
47-летняя Хайди Клум запостила пикантное фото
&quot;Предстала во всей красе&quot;: американская реперка позировала в крошечном бикини
"Предстала во всей красе": американская реперка позировала в крошечном бикини
&quot;Золотой глобус 2021&quot;. Самые эффектные образы звезд на церемонии награждения
"Золотой глобус 2021". Самые эффектные образы звезд на церемонии награждения
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
Видео
Все видео
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинский R&B артист презентовал нежный клип
Украинский R&B артист презентовал нежный клип
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском
Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском
Интервью
1/5
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 63
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 315
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1674
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 693
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3753
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 1035
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 12:45

Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
5

1 Комментировать
  Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"
Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"

Михаил Поплавский в рокерском стиле представил модный клип на новую песню "Далі буде"

  Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"
Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"

Трендсеттер украинского шоу-бизнеса Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде". Видео снимали с использованием новейших технологий - 3D виртуальной реальности, LED Cube и других.

Идея клипа - дорога жизни с препятствиями, радостью, потерями, любовью, разочарованием, падениями и взлетами.

Ректор Национального Университета культуры и искусств Поплавский в кругу звездных выпускников, друзей и коллег представил концертный клип на новую песню "Далі буде". Это был пилотный проект с использованием новейших технологий.

  Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"
Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"

В таком рокерском образе Поплавского увидел автор идеи съемок в 3Д VR и режиссер клипа студент 5-го курса Университета культуры Михаил Харченко. Поплавский в течение клипа рассекал на "Harley-Davidson" и несколько раз менял образ рокера на романтика в окружении балета и бэк-вокалисток в соблазнительных костюмах.

"Этот проект дал мне бесценный опыт и переосмысление современных тенденций режиссуры, знакомство с настоящими профессионалами. Ну, и, конечно, подарил невероятные эмоции. В клипе "Далі буде" через видеоряд, символику, колористику мы пытались передать характер Поплавского, его волю к победе, оптимизм, страсть, энергичность и любовь к жизни!", - делится впечатлением Харченко.

  Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"
Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"

"Песня "Далі буде" - философия моей жизни. Хочу поблагодарить авторов, которые смогли в ней отразить мои жизненные убеждения, что мы сами творцы своей судьбы, никогда не останавливаться на достигнутом, уверенно идти к цели, быть всегда собой. Жить, любить, творить и побеждать, чего и вам всем желаю", - говорит Поплавский.

  Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"
Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде"

"Команда работала с такой технологией впервые. Экспериментировали и узнавали новое вместе. Съемки длились один день. Но еще больше времени занял постпродакшн, так как большую роль играли 3D графика, которую затем создавал дизайнер отдельно. В клипе использовали 7 локаций, что очень наполнило его разноплановым ощущением главной философской мысли произведения", - акцентирует внимание режиссер клипа и постпродакшна Лилия Еременко.

Далі буде - обещает Поплавский. В ближайшее время порадует новыми сюрпризами. Публике представят еще четыре новых видео-проекта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

В периодической таблице появились новые элементы

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

Состоялся первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Установили правила получения гражданства

Корюковская трагедия: оккупанты сожгли село

В теракте погибли как минимум 178 людей

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15174
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 13599
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 11844
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 10026
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 9864
Знаменитости
"Чудо-женщина" Галь Гадот ждет третьего ребенка
"Чудо-женщина" Галь Гадот ждет третьего ребенка
6
 Просмотров: 441
47-летняя Хайди Клум запостила пикантное фото
47-летняя Хайди Клум запостила пикантное фото
6
 Просмотров: 2079
Известный шоумен заболел коронавирусом
Известный шоумен заболел коронавирусом Просмотров: 801
Джоли продала на аукционе подарок Питта за рекордную сумму
Джоли продала на аукционе подарок Питта за рекордную сумму Просмотров: 585
"Предстала во всей красе": американская реперка позировала в крошечном бикини
"Предстала во всей красе": американская реперка позировала в крошечном бикини
5
 Просмотров: 3168
Больше всего комментируют
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
6
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Голосов: 42644
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть