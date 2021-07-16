"Помолодел на 10 лет": Dzidzio показался в новом образе

Певец Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, обновил привычный образ. Результатом изменений поделился в Instagram.

Автор: instagram.com/dzidzio Певец Dzidzio немного обновил свой привычный образ

"Зашел наконец подстричь бороду, а мастер без предупреждения, как снял так снял", - написал Михаил под фото.

Поклонники мгновенно отреагировали на смену имиджа, о чем написали в комментариях.

"Хорошо, помолодел на 10 лет", "Так вам больше подходит", "Зато не жарко", "Отлично! Стильно!"

Также Dzidzio посоветовали еще больше удивить фанатов и полностью сбрить бороду.

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Исполнитель Dzidzio объявил о разводе с женой Ярославой. Пара вместе провела 20 лет, семь из которых - в браке.