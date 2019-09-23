Полякова собрала аншлаг на "Арена Львов"

Фото: пресс-служба

В минувшую субботу самая гастролирующая певица отечественного шоу-бизнеса Оля Полякова стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион. Концерт во Львове стал самым многочисленным в рамках всеукраинского тура певицы, охватившего более 60 городов.

35 тысяч львовян и гостей города пришли посмотреть на высокотехнологичное шоу Поляковой.

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26 октября спустя год после премьеры шоу в Киеве народная любимица, которая своими простыми, легкими и заводными композициями достучалась до слушателей во всех уголках страны, отыграв в этом году более 100 концертов перед 200-тысячной аудиторией, покажет киевлянам шоу мирового уровня вновь.

Автор: пресс-служба Оля Полякова собрала стадион во Львове

20 ноября концертом в Минске Полякова откроет международную часть тура "Королева Ночи". А в 2020 году шоу певицы увидят по ту сторону океана - в США и Канаде.

Украинская певица Оля Полякова поздравила своего мужа бизнесмена Вадима с годовщиной брака. В посте она поблагодарила мужа за поддержку и разместила совместное фото.