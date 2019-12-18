Полякова сняла клип-пранк на песню о ночных жрицах

Полякова выпустила комедийное видео. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова выпустила неожиданную коллаборацию с сетью супермаркетов АТБ. В новом видеоролике артистка показывает девушек, которым трудно удержаться перед едой после полуночи.

Специально для съёмок "Ночной жрици" певица привлекла победителей и участников-фаворитов 5 сезонов "Лиги смеха", тренером которого поп-дива является на протяжении 4 лет.

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Главную мужскую роль исполнил Марк Куцевалов ("Призрачный Гонщик", победитель 2-го сезона), Виктор Розовый и Станислав Антипов (дуэт-победитель 3-го сезона "Загорецька Людмила Степанівна"), Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко (обладательница титула "лучшая актриса" 5-го сезона "Лиги Смеха").

Режиссёрами нового видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.

В рамках сотрудничества с АТБ поклонники певицы получат не только юмористическое видео, а и новую линию конфет "Королева Ночи" и "Пьяная вишня", а также шампанское, выпущенное под одноименным брендом "Королева Ночи".

Недавно Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались в эфире шоу "Х-фактор". Кроме этого, для съемок в вокальном шоу певицы подобрали откровенные образы.