Полякова сняла клип-пранк на песню о ночных жрицах

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 531
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1314
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2682
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 504
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2511
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1152
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2961
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11583
Фото
Все фото
9
8
4
7
10
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
Билли Айлиш - 18: чем удивляет популярная певица
Билли Айлиш - 18: чем удивляет популярная певица
Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале
Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Праздник приближается: как знаменитости украшают свои елки
Праздник приближается: как знаменитости украшают свои елки
Видео
Все видео
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
Выбрали "Мисс Мира-2019"
Выбрали "Мисс Мира-2019"
Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время
Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время
Одиозный Панин спровоцировал скандал в самолете
Одиозный Панин спровоцировал скандал в самолете
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 531
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 459
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1152
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2610
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11196
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 729
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 16:09

Полякова сняла клип-пранк на песню о ночных жрицах

  Комментировать
  Полякова выпустила комедийное видео. Фото: Instagram
Полякова выпустила комедийное видео. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова выпустила неожиданную коллаборацию с сетью супермаркетов АТБ. В новом видеоролике артистка показывает девушек, которым трудно удержаться перед едой после полуночи.

Специально для съёмок "Ночной жрици" певица привлекла победителей и участников-фаворитов 5 сезонов "Лиги смеха", тренером которого поп-дива является на протяжении 4 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потап, Винник и Полякова записали саундтрек к "Сумасшедшей свадьбе 2"

Главную мужскую роль исполнил Марк Куцевалов ("Призрачный Гонщик", победитель 2-го сезона), Виктор Розовый и Станислав Антипов (дуэт-победитель 3-го сезона "Загорецька Людмила Степанівна"), Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко (обладательница титула "лучшая актриса" 5-го сезона "Лиги Смеха").

Режиссёрами нового видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.

В рамках сотрудничества с АТБ поклонники певицы получат не только юмористическое видео, а и новую линию конфет "Королева Ночи" и "Пьяная вишня", а также шампанское, выпущенное под одноименным брендом "Королева Ночи".

Недавно Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались в эфире шоу "Х-фактор". Кроме этого, для съемок в вокальном шоу певицы подобрали откровенные образы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полякова сняла клип-пранк на песню о ночных жрицах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Украинская энциклопедия вышла в 17 томах

Возродили запрещенную организацию

Напали на дом защитницы украинского языка

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

Спилберг скормил коту ЛСД

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 35687
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 20691
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 13653
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 10458
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 7110
Знаменитости
Дочь Заворотнюк неожиданно продает магазин одежды
Дочь Заворотнюк неожиданно продает магазин одежды Просмотров: 720
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 10458
Билли Айлиш - 18: чем удивляет популярная певица
Билли Айлиш - 18: чем удивляет популярная певица
8
 Просмотров: 1692
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
 1 Просмотров: 2520
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
7
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 39223
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua