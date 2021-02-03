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среда, 03 февраля 2021 16:16

Полякова и Джессика Альба. Кто из звезд выходил замуж беременной
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Телеведущая Регина Тодоренко на 9-м месяце беременности расписалась с Владом Топаловым, а певица Оля Полякова вышла замуж на 5-м месяце беременности.

Gazeta.ua рассказывает, кто из звезд шел под венец беременной.

Джессика Альба

2008-го дочь Орон американской актрисы Джессики Альбы и Кэша Уоррена родилась через месяц после свадьбы. У супругов появилась на свет 2-я дочь Хейвен 2011 года. 31 декабря 2017-го звезда родила мужу сына Хейза.

Анна Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук вышла замуж за Александра Божкова после 7 месяцев знакомства. На тот момент женщина была на 6-м месяце беременности. Сына Глеба звезда родила 2015-го. Во 2-й раз стала мамой 1 сентября 2020-го: у супругов появился на свет 2-й сын Никита.

Джессика Альба выходила замуж беременной
Фото: instagram.com/jessicaalba
Анна Саливанчук выходила замуж беременной
Регина Тодоренко выходила замуж беременной
Риз Уизерспун выходила замуж беременной
Оля Полякова выходила замуж беременной

Регина Тодоренко

Артист Влад Топалов предложил поженится телеведущей Регине Тодоренко, когда она была на 7-м месяце беременности. Звезда рассказала, что мужчина сделал предложение руки и сердца на яхте в Средиземном море. Пара расписалась, когда Тодоренко была на 9-м месяце беременности. 2018 года женщина родила сына Михаила.

Риз Уизерспун

Старшую дочь Аву американская актриса Риз Уизерспун родила в 23 года. Отцом девушки стал актер Райан Филипп. Когда он узнал о том, что любимая ждет от него ребенка, повел ее под венец. 2003-го у пары родился сын Дикон. Через 6 лет после рождения 2-го ребенка супруги рассталась. Уизерспун вышла замуж во 2-й раз за Джима Тота и 2012 года родила сына Теннеси.

Оля Полякова

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Певица Оля Полякова вышла замуж за бизнесмена Вадима Полякова 2004 года. Она рассказывала, что шла под венец на 5-м месяце беременности. 2005 года на свет появилась дочь Мария. 2011-го звезда родила 2-ю девочку Алису.

Экс-герой "Холостяка-9" Никита Добрынин и победительница шоу Даша Квиткова, которые летом сыграли свадьбу, сообщили о беременности. Добрынин и Квиткова полетели отдыхать на Мальдивские острова.

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