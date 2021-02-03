Полякова и Джессика Альба. Кто из звезд выходил замуж беременной

Телеведущая Регина Тодоренко на 9-м месяце беременности расписалась с Владом Топаловым, а певица Оля Полякова вышла замуж на 5-м месяце беременности.

Gazeta.ua рассказывает, кто из звезд шел под венец беременной.

Джессика Альба

2008-го дочь Орон американской актрисы Джессики Альбы и Кэша Уоррена родилась через месяц после свадьбы. У супругов появилась на свет 2-я дочь Хейвен 2011 года. 31 декабря 2017-го звезда родила мужу сына Хейза.

Анна Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук вышла замуж за Александра Божкова после 7 месяцев знакомства. На тот момент женщина была на 6-м месяце беременности. Сына Глеба звезда родила 2015-го. Во 2-й раз стала мамой 1 сентября 2020-го: у супругов появился на свет 2-й сын Никита.

Фото: instagram.com/jessicaalba

Регина Тодоренко

Артист Влад Топалов предложил поженится телеведущей Регине Тодоренко, когда она была на 7-м месяце беременности. Звезда рассказала, что мужчина сделал предложение руки и сердца на яхте в Средиземном море. Пара расписалась, когда Тодоренко была на 9-м месяце беременности. 2018 года женщина родила сына Михаила.

Риз Уизерспун

Старшую дочь Аву американская актриса Риз Уизерспун родила в 23 года. Отцом девушки стал актер Райан Филипп. Когда он узнал о том, что любимая ждет от него ребенка, повел ее под венец. 2003-го у пары родился сын Дикон. Через 6 лет после рождения 2-го ребенка супруги рассталась. Уизерспун вышла замуж во 2-й раз за Джима Тота и 2012 года родила сына Теннеси.

Оля Полякова

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Певица Оля Полякова вышла замуж за бизнесмена Вадима Полякова 2004 года. Она рассказывала, что шла под венец на 5-м месяце беременности. 2005 года на свет появилась дочь Мария. 2011-го звезда родила 2-ю девочку Алису.

Экс-герой "Холостяка-9" Никита Добрынин и победительница шоу Даша Квиткова, которые летом сыграли свадьбу, сообщили о беременности. Добрынин и Квиткова полетели отдыхать на Мальдивские острова.