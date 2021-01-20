"Холостяк" и его жена ждут первенца

Фото: instagram.com/kvittkova

Экс-герой "Холостяка-9" Никита Добрынин и победительница шоу Даша Квиткова, которые летом сыграли свадьбу, сообщили о беременности.

Добрынин и Квиткова полетели отдыхать на Мальдивские острова. Супруги ошеломили новостью в Instagram. Пара опубликовала фото, на котором позирует на пляже. Добрынин стал на колено и нежно целует живот Квитковой.

"4,5 месяца назад приумножили нашу любовь", - подписала женщина трогательное фото.

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"Наша большая радость и маленькое чудо", - написал ведущий в посте под фотографией.

Ведущий Никита Добрынин поделился с подписчиками, сколько они потратили вместе с любимой Дашей Квитковой на громкую свадьбу. Поженилась пара 20 мая, а церемонию провела 12 августа в Киеве на берегу Днепра.