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вторник, 18 августа 2020 18:07

Экс-герой "Холостяка" и его возлюбленная сыграли свадьбу дороже 2 млн грн
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Ведущий Никита Добрынин поделился с подписчиками, сколько они потратили вместе с любимой Дашей Квитковой на свою громкую свадьбу. Поженилась пара 20 мая, а церемонию провела 12 августа в Киеве на берегу Днепра.

Подписчиков Добрынина больше всего интересовала цена такой шикарной свадьбы.
Фото: instagram.com/stories/nikitadobrynin
Подписчиков Добрынина больше всего интересовала цена такой шикарной свадьбы.
Подписчиков Добрынина больше всего интересовала цена такой шикарной свадьбы.
Подписчиков Добрынина больше всего интересовала цена такой шикарной свадьбы.
Подписчиков Добрынина больше всего интересовала цена такой шикарной свадьбы.

В своем Instagram Добрынин отвечал на вопросы поклонников, которых больше интересовала стоимость такой шикарной свадьбы. Ведущий рассказал, что супруги потратили на церемонию более 2 млн грн.

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В названную Добрыниным сумму не входят работа операторов и фотографов, обручальные кольца, платья Даши и костюм Никиты. Только за услуги флористов и декораторов пара заплатила 560 тыс. грн. Меню на 1 гостя обошлось в 3 тыс. грн. Свадебный костюм Никиты стоит около 50 тыс. грн.

Холостяк-9 Никита Добрынин и победительница проекта Дарья Квиткова - одни из немногих, кто узаконил свои отношения после шоу. Молодожены планируют рождение наследников и придумали имена своим будущим детям.

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