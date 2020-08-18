Экс-герой "Холостяка" и его возлюбленная сыграли свадьбу дороже 2 млн грн

Ведущий Никита Добрынин поделился с подписчиками, сколько они потратили вместе с любимой Дашей Квитковой на свою громкую свадьбу. Поженилась пара 20 мая, а церемонию провела 12 августа в Киеве на берегу Днепра.

Фото: instagram.com/stories/nikitadobrynin

В своем Instagram Добрынин отвечал на вопросы поклонников, которых больше интересовала стоимость такой шикарной свадьбы. Ведущий рассказал, что супруги потратили на церемонию более 2 млн грн.

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В названную Добрыниным сумму не входят работа операторов и фотографов, обручальные кольца, платья Даши и костюм Никиты. Только за услуги флористов и декораторов пара заплатила 560 тыс. грн. Меню на 1 гостя обошлось в 3 тыс. грн. Свадебный костюм Никиты стоит около 50 тыс. грн.

Холостяк-9 Никита Добрынин и победительница проекта Дарья Квиткова - одни из немногих, кто узаконил свои отношения после шоу. Молодожены планируют рождение наследников и придумали имена своим будущим детям.