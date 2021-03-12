 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 657
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 441
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2061
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1053
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 11988
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 252
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 324
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2151
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1035
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
4
5
5
5
7
Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами
Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами
Кардашьян показала, как выглядела в 21
Кардашьян показала, как выглядела в 21
Видео
Все видео
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба
Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба
Шоптенко в мини-платье устроила зажигательные танцы на кухне
Шоптенко в мини-платье устроила зажигательные танцы на кухне
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 522
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2151
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 324
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 189
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
пятница, 12 марта 2021 23:46

Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
4

  Комментировать

Фитнес-модель Вероника Белик обольщает своих поклонников пикантными фотографиями
Фото: Instagram.com/veronicabielik
Фитнес-модель Вероника Белик обольщает своих поклонников пикантными фотографиями
Фитнес-модель Вероника Белик обольщает своих поклонников пикантными фотографиями
Фитнес-модель Вероника Белик обольщает своих поклонников пикантными фотографиями

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик снова обольщает своих поклонников пикантными фото. Снимки публикует в Instagram.

На свежих снимках она позирует в черном крошечном бикини. На одном из фото она стоит спиной к фотографу, демонстрируя соблазнительные прелести.

"Ловить первые лучи солнечного света", - подписала фото модель.

На другой фотографии Белик загорает у бассейна в красном купальнике.

"И прежде всего, наблюдайте сияющими глазами за окружающим миром, ведь самые сокровенные тайны всегда прячутся в самых невероятных местах", - написала Вероника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети

Американская светская львица 41-летняя Кортни Кардашьян порадовала поклонников пикантным архивным кадром. Самая старшая из знаменитых сестер опубликовала в Instagram снимок, где позировала 21-летней девушкой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 202735
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 81194
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 16299
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
 Просмотров: 13374
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 11988
Знаменитости
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 2970
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 Просмотров: 4419
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Tayanna представила ремикс интимного сингла
 Просмотров: 252
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
 Просмотров: 63
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
4
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
4
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
3
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
2
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
Голосов: 42721
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть