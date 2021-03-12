Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями

Фото: Instagram.com/veronicabielik

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик снова обольщает своих поклонников пикантными фото. Снимки публикует в Instagram.

На свежих снимках она позирует в черном крошечном бикини. На одном из фото она стоит спиной к фотографу, демонстрируя соблазнительные прелести.

"Ловить первые лучи солнечного света", - подписала фото модель.

На другой фотографии Белик загорает у бассейна в красном купальнике.

"И прежде всего, наблюдайте сияющими глазами за окружающим миром, ведь самые сокровенные тайны всегда прячутся в самых невероятных местах", - написала Вероника.

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