Кардашьян показала, как выглядела в 21

Американская светская львица 41-летняя Кортни Кардашьян порадовала поклонников пикантным архивным кадром.

Самая старшая из знаменитых сестер опубликовала в Instagram снимок, где позировала 21-летней девушкой.

Звезда реалити предстала на фото 2000 года в леопардовых трусиках и майке, подчеркнув образ выразительным макияжем и помадой баклажанового оттенка.

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Сейчас Кардашьян значительно откровеннее позирует на камеру, демонстрируя фантастическую фигуру.

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Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото, на которых продемонстрировала пышные формы. Откровенные фотографии в черном купальнике звезда реалити опубликовала в Instagram.