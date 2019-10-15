Поклонники онемели: модель устроила развратные танцы без белья

Фотомодель Ана Чери устроила развратные танцы без белья. Фото: picostars.net

Фотомодель Ана Чери порадовала поклонников развратным танцем перед камерой.

В Instagram она опубликовала видео, на котором движется под музыку, натянув на голое тело сетку-боди с блестками, на плече - черные крылья, а на голову - черный нимб.

"Темный ангел. Я почти уверена, что не надену это на Хэллоуин вне дома - но как мне одеться", - задалась она вопросом.

Во время ролика модель стыдливо прикрывает одной рукой грудь, но ягодицами светит крупным планом. Стоит отметить, что формы Чери в этом образе кажутся еще более объемными.

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Слишком откровенное видео лишило многочисленных фолловеров дара речи. В комментариях ее засыпали стикерами.

Американская фитнес-модель Ана Чери в очередной раз произвела дикий фурор в сети своими эротическими снимками. 31-летняя уроженка Анахайма, которая входит в десятку самых популярных фитоняшек интернета, снялась полностью обнаженной для Playboy.