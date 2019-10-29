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вторник, 29 октября 2019 12:44

Покажут сериал об украинском Шерлоке Холмсе
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Всего снимут 8 серий. Фото: пресс-служба ICTV
Актеры Дмитрий Рыбалевский и Назар Заднепровский. Фото: пресс-служба ICTV
Всего снимут 8 серий. Фото: пресс-служба ICTV
Всего снимут 8 серий. Фото: пресс-служба ICTV

Завершились съемки пилотной серии детектива "Лучший сыщик", который покажут на телеканале ІСTV. Новая лента расскажет о приключениях украинского Шерлока Холмса - Ивана Пидопригоре. Съемки прошли при поддержке Украинского культурного фонда.

Ретро-комедию называют одной из самых масштабных костюмированных сериальных историй. Для первого съемочного дня возвели стадион с трибунами начала ХХ века, задействовали более 100 актеров и пригласили настоящие футбольные команды.

В основу сценария положен одноименный роман украинского писателя с Сумщины Владислава Ивченко. Эта эпопея была отмечена призом на литературном конкурсе "Коронация слова".

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По сюжету, Иван Карпович Пидипрыгора оставляет службу в Киевской охранной службе и покупает небольшой хутор Курбан на Полтавщине. Вскоре спокойная жизнь провинциального землевладельца ему надоедает и он вместе с партнером графом Маевским берется за частные расследования.

  Актеры Дмитрий Рыбалевский и Назар Заднепровский. Фото: пресс-служба ICTV
Актеры Дмитрий Рыбалевский и Назар Заднепровский. Фото: пресс-служба ICTV

Тандем детективов на экране воплотят заслуженные артисты Украины - Дмитрий Рыбалевский и Назар Заднепровский.

"Это не совсем историческое кино, потому что мы четко не придерживаемся реалий эпохи. В сериале будут телефоны, автомобили, электроника, покажем новые фасоны высокой моды, механизацию на хуторе Ивана и многие другие нововведения, которые к тому времени уже появились в мире. Никто не знает, было ли все это тогда у нас, поскольку об Украине никто не говорил как о прогрессивной среде. А мы хотим показать Украину тех времен уже в контексте мирового развития", - поделилась исполнительный продюсер ICTV Инесса Соболева.

Всего запланировано снять 8 серий.

Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер сериала "Дьявол по соседству" о американском гражданине родом из Украины.

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