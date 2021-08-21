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суббота, 21 августа 2021 20:01

Показали редкое фото 14-летней Тины Кароль

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  Показали, как выглядела Кароль в 14 лет. Фото: tv.ua
Показали, как выглядела Кароль в 14 лет. Фото: tv.ua

В сети появилось редкое фото украинской певицы Тины Кароль.

На снимке, который разместили на странице официального фан-клуба знаменитости в Instagram, 14-летняя Тина находится на фестивале "Черноморские игры".

На фотографии Кароль позировала, сидя на стуле в черном мини-платье и с собранными волосами.

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Ранее Кароль рассказывала, что именно с этого фестиваля началась ее карьера. Тогда, в 1999 году, Тина заняла третье место и очень расстроилась. Впрочем, слова мамы дали толчок двигаться дальше.

  Тина Кароль в 14 лет. Фото: instagram.com/_fantina
Тина Кароль в 14 лет. Фото: instagram.com/_fantina

"В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала: "Ничего плакать, определяйся: или ты серьезно дальше занимаешься музыкой, или все бросаешь. Я все взвесила - и на следующий год пошла поступать в Киевский музучилища", - сказала Тина.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая в третий раз стала мамой, выписалась из роддома. Знаменитость вместе с малышом приехала домой и показала в Instagram, как их встречал старший сын Ивасик.

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