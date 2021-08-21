Екатерина Осадчая выписалась из роддома

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая в третий раз стала мамой, выписалась из роддома.
Знаменитость вместе с малышом приехала домой и показала в Instagram, как их встречал старший сын Ивасик.
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Звезда опубликовала фотографию, на которой ее 4-летний сын идет к ней с красивым букетом цветов. Также в комнате видно праздничные шарики, пакеты с подарками и кокон для новорожденного.
"Старший брат", - подписала фото телеведущая.
19 августа ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая родила третьего ребенка - сына. Кроме новорожденного, телеведущая еще имеет двух сыновей 18-летнего Илью и 4-летнего Ивана. О рождении третьего ребенка Осадчая и ее муж Юрий Горбунов сообщили в соцсетях. Сторонники супругов поздравили их с рождением ребенка.
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