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понедельник, 08 октября 2018 14:43

Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
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Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз за потомка Виктора Гюго.
Фото: Юлия Вебер / jetsetter.ua
Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз за потомка Виктора Гюго.
Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз за потомка Виктора Гюго.
Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз за потомка Виктора Гюго.
Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз за потомка Виктора Гюго.

Украинская писательница, музыкант и культурный атташе посольства Украины во Франции Ирэна Карпа вышла замуж за потомка Виктора Гюго, французского аристократа Людовика-Кирилла Требюше.

Свадьбу сыграли в Мари в окружении близких людей. Как отметила сама Ирэна, вина на столе французские, а вот закусывали гости украинскими блюдами, пишет vogue.ua.

Подвенечное платье для третьей свадебной церемонии Карпы создавал украинский дизайнер Иван Фролов.

"Когда только познакомилась с Иваном, в парижском шоуруме у нас в Культурном центре, одна из девушек-дизайнеров восторженно сказала: "Когда буду выходить замуж, закажу у тебя платье". У меня тогда в планах не было замужества, но идея мне понравилась. Я тогда еще пошутила, что выйти замуж в третий раз можно только через платье Ивана. И плюс, конечно, в том, что дети уже настолько велики, что могут нести шлейф и не очень на него наступать. Вот так пошутишь, а оно и сбудется", - рассказала Ирэна Карпа.

По словам звезды, она имела лишь несколько требований - наряд должен быть простым, без "эффекта торта", но при этом не пуританским.

"Все эти закрытые платья-футболки, вышивка и образ приличной духовности мне были не нужны. Хотелось найти правильный баланс между сексуальностью и хорошим вкусом. А никто иной как Иван так тонко не чувствует женственность", - отметила она.

Автор: Юлия Вебер / jetsetter.ua
  Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз за потомка Виктора Гюго.
Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз за потомка Виктора Гюго.

На примерку была всего лишь одна ночь накануне свадьбы. Сначала платье должно было быть с закрытой спиной, но в последний момент решили рискнуть, получив элегантный наряд на тонких бретелях.

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"Финальная примерка произошла в ночь перед свадьбой - платье село идеально. И хотя за дверью стоял Луи, мы решили не показывать образ невесты до утра", - рассказал Иван Фролов.

И добавил, что одним из украшений платья стало кружево французской фабрики Solstiss.

В львовской областной библиотеке для юношества крепкие ребята из издательства "Люта справа" презентуют новую книгу "Луи и его монстры" Ирэны Карпы и Фифи Бристош.

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