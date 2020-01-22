Похожа на молодую Пугачеву: Тина Кароль показала образ домашней кошечки

Певица Тина Кароль продолжает баловать поклонников снимками от талантливой фотохудожницы Анны Гончаровой.

Снимок шоу-вумен выставила в свой Instagram.

Автор: instagram.com/tina_karol/ На фото Тина с распущенными медово-золотыми волосами оделась в уютный тепло-коричневый вязаный свитер

На фото Тина с распущенными медово-золотыми волосами оделась в уютный тепло-коричневый вязаный свитер.

Несмотря на то, что на фотографии нет обнаженных частей тела и сексуальных поз, работа очень понравилась фолловерам.

"Похожая на молодую Аллу Пугачеву", "Такая милая и домашняя", "Потрясающая", "От фото веет уютом", - написали фанаты.

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За первые 40 минут после публикации фото набрало 130 комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 21 Янв 2020 в 11:13 PST

Певица Тина Кароль анонсировала выход юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны". В воскресенье, 19 января, на "1+1" стартует новый сезон, написала певица в Instagram. Тина опубликовала несколько своих фотографий со съемок в студии. Неординарности и яркости образу женщины придает необычный костюм - черные укороченные брюки и интересный, за счет полупрозрачных элементов ткани, топ. "Бомбита! Носи чаще брюки", "Как тебе идёт такой стиль", "Какой красивый образ! Так хорошо сидит и хорошо подчеркивает фигурку", - написали коментарии восторженные фанаты.