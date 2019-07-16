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вторник, 16 июля 2019 13:13

"Похож на Винника" - Явлад Яма удивил сеть длинными волосами

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&quot;Похож на Винника&quot; - Явлад Яма удивил сеть длинными волосами
Влад Яма ошеломил новым образом. Фото: @vladyama_official

Украинский хореограф Влад Яма поделился с поклонниками новостью о том, что его мечта детства исполнилась. Артист снялся в полнометражном фильме, который получил название "Ограбление по-украински".

Танцор поделился в Instagram снимок, на котором предстал в необычном образе.

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На фото Яма позировал в нестандартной позе для йоги. На его голове были длинные волосы. Артист был одет в яркую одежду свободного кроя.

"Да, я сделал это. Снялся в фильме. Еще одна мечта сбылась" - подписал пост Влад.

Романтическая комедия выйдет на экраны 13 февраля 2020.

Пользователи сети начали активно комментировать публикацию танцора.

"Полнометражный фильм это круто. Поздравляю", "на Винника похож", "обязательно пойду на премьеру", "а вам подходят волосы", "крутой и необычный", "круто, когда мечты сбываются".

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Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Недавно стало известно, что Влад Яма стал одним из судей танцевального проекта "Танцы со звездами".

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Дата
16
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