"Похож на Винника" - Влад Яма удивил сеть длинными волосами

Влад Яма ошеломил новым образом. Фото: @vladyama_official

Украинский хореограф Влад Яма поделился с поклонниками новостью о том, что его мечта детства исполнилась. Артист снялся в полнометражном фильме, который получил название "Ограбление по-украински".

Танцор поделился в Instagram снимок, на котором предстал в необычном образе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Танцев со звездами" поразила сеть пикантными снимками

На фото Яма позировал в нестандартной позе для йоги. На голове были длинные волосы. Артист был одет в яркую одежду свободного кроя.

"Да, я сделал это. Снялся в фильме. Еще одна мечта сбылась" - подписал пост Влад.

Романтическая комедия выйдет на экраны 13 февраля 2020-го.

Пользователи сети начали активно комментировать публикацию танцора.

"Полнометражный фильм - это круто. Поздравляю", "На Винника похож", "Обязательно пойду на премьеру", "А вам подходят волосы", "Крутой и необычный", "Круто, когда мечты сбываются", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 15 Июл 2019 в 6:52 PDT

Недавно стало известно, что Влад Яма стал одним из судей танцевального проекта "Танцы со звездами".