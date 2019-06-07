Подружка Розенко мечтает о мужчине-кулинаре

Елена-Кристина не сидит на диетах, но поражает стройностью. Сама не любит готовить. Фото: tabloid.pravda.com.ua

Возлюбленная вице-премьера Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь призналась, что не придерживается никаких диет и вовсе неприхотлива в еде. Об этом она рассказала за кулисами шоу "Кто сверху?".

Елена-Кристина не сидит на диетах, но поражает стройностью. Сама не любит готовить, пишет ТаблоID.

"Готовка? Это вообще не про меня. Я не люблю готовить, честно говорю. Захожу на кухню, чтобы проверить, что новенького есть в холодильнике. Я - человек, который в принципе ест на ходу практически все подряд. Особенно фрукты!", - рассказала телеведущая.

"В еде я очень неприхотлива, поэтому для меня что-то изготавливать и не надо", - добавила она.

Елена-Кристина любит, когда ей готовит муж.

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"Думаю, что любая девушка готова расслабиться, когда есть человек, который хорошо готовит. Спросите у каждой насчёт мужа-кулинара, и она вам скажет: "Класс, супер, беру!" - отметила Лебедь.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко растаял от любви к телеведущей программы "Аферисты в сетях" на Новом канале Елены-Кристины Лебедь. При этом потерял за год 30 кг.