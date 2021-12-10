Подростковая поп-группа представила новогодний сингл "Искры"

"ТОК" выпустил трек "Искры". Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Группа "ТОК", участницами которой являются девушки-подростки, выпустила четвертый трек под названием "Искры" из будущего альбома.

В новом сингле коллектив дарит новогоднее настроение.

"В нашей песне найдете самые смелые мысли о том, как важно быть рядом с тем, кто тебе так дорог. Время быстротечно, поэтому нужно успеть сказать друг другу те важные слова, которые станут судьбоносными. Новый год – идеальный повод для этого", - поделились участницы группы.

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Певица Кристина Луговая выпустила кавер на песню "Вітри шумлять восени" коллектива "Тріо Маренич". Группа, которая стала популярной в конце 1970-х годов, не хотела исполнять советские патриотические песни и интересовались музыкой сечевых стрелков.