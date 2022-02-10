Поделили имущество пополам: Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись

Меган Фокс и Брайан Остин Гри.н официально развелись. Фото: instagram.com/brianaustingreen

Американские актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись. В течение трех лет бывшие супруги не могли прийти к согласию по всем нюансам.

У звезд трое детей: 9-летний Ноа, 7-летний Боди и 5-летний Джорни. Знаменитости договорились об общем праве опеки над ними, пишет TMZ.

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Фокс вернула себе девичью фамилию. Имущество экс-супруги поделили пополам, поскольку брачный договор не подписывали.

Голливудская актриса 35-летняя Меган Фокс выходит замуж за 31-летнего Колсона Бейкера. Американский музыкант, выступающий под сценическим именем Machine Gun Kelly, сделал предложение любимой 11 января. Пара встречалась 1,5 года. Обручились в том месте, где влюбились друг в друга. Для романтического признания Бейкер вместе с британским ювелиром Стивеном Уэбстером создал дизайнерское кольцо.