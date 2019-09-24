Почти голая: Деми Роуз продемонстрировала идеальные параметры

Фото: @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян из-за аппетитных форм, поделилась сексуальными снимками в сети.

Фото в откровенных купальниках появились в Instagram 24-летней звезды.

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Деми позировала перед камерой в сексуальных позах и в бикини разных фасонов.

Поклонники засыпали Роуз комплиментами в комментариях.

"Невероятная фигура", "ты удивительная", "идеальные параметры", "как можно быть настолько красивой?".

Недавно модель Деми Роуз ошеломила фанатов откровенным образом на фестивале в пустыне Burning Man.