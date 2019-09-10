Почти голая: Деми Роуз подразнила сеть сексуальным образом

Фото: @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз ошеломила фанатов откровенным образом на фестивале в пустыне Burning Man.

Пикантные фото знаменитость разместила в Instagram.

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Звезда позировала в необычном наряде. Из элементов одежды на Деми было только нижнее белье и легкая накидка. Обнаженную грудь прикрывали наклейки в форме сердец.

Поклонники засыпали Роуз комментариями.

"Хотела бы я увидеть это вживую", "разбиваешь сердца", "слишком горячо", "Деми, ты совершенство".

24-летняя Деми Роуз очередной раз взбудоражила воображение поклонников, поделившись новой сексуальной фотосессией в Instagram. На этот раз съемки звезда устроила на острове Бали в Индонезии.