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среда, 07 июля 2021 14:34

Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал

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Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Тина Кароль выступила на сцене с живым питоном. Фото: facebook.com/atlasweekend

Выступление украинской певицы Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend 6 июля вызвал волну возмущения.

Артистка вышла на сцену с живым питоном. Исполняя песню "Твои грехи", держала его на шее.

Соответствующее видео певица распространила в Instagram.

Зоозащитники назвали это издевательством над животным. Негативно отреагировали и подписчики поп-звезды в соцсети.

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Пишут следующее:

"Жесть";
"Почти Бритни Спирс"
"Животные на сцене - это дно";
"Большего абсурда не придумать";
"С этим каминг-аутом и цензурой все пропустили мимо инновационную народную берегиню Тину, которая зачем-то выперла на сцену питона. Живого! Ну хватит уже мучить животных там, где им не место", - написала травести-дива Монро Instagram-истории.

Также поклонники заподозрили Кароль в плагиате. Мол, в 2002 году с таким же королевским пресмыкающимся выступала Бритни Спирс.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Певицу не первый заметили с пресмыкающимся. В недавнем ролике она позировала с королевским питоном на обнаженном теле. Таким образом артистка анонсировала выход клипа на песню "Красиво". В комментариях пользователи сети поделились впечатлениями от необычного ролика.

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Дата
07
июля

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