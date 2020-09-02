 
Ексклюзивы
1/5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
3 Просмотров: 396
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2169
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1377
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3429
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7947
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1728
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11484
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1593
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 936
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 585
Фото
Все фото
7
5
5
5
5
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Астафьева эффектно позировала в леопардовом платье
Астафьева эффектно позировала в леопардовом платье
Сексуальная супермодель в нижнем белье показала, как делает макияж
Сексуальная супермодель в нижнем белье показала, как делает макияж
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
Ким Кардашьян взбудоражила воображение поклонников соблазнительными фото
Ким Кардашьян взбудоражила воображение поклонников соблазнительными фото
Видео
Все видео
Возвращение легенд и главный "повелитель волчиц" в образе призрака: как прошел первый эфир "Танцев со звездами"
Возвращение легенд и главный "повелитель волчиц" в образе призрака: как прошел первый эфир "Танцев со звездами"
Неожиданное сочетание: Тина Кароль выпустила совместную песню с рэпером Snoop Dogg
Неожиданное сочетание: Тина Кароль выпустила совместную песню с рэпером Snoop Dogg
Гимн студенческой жизни: паренёк Простой представляет новую песню
Гимн студенческой жизни: паренёк Простой представляет новую песню
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
Невеста Остапчука рассказала, как ведущий ей делал предложение руки и сердца
Невеста Остапчука рассказала, как ведущий ей делал предложение руки и сердца
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2259
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 603
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 900
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5832
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3393
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 171
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
среда, 02 сентября 2020 07:56

Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7

  Комментировать

Популярная американская певица Майли Сайрус любит провоцировать публику пикантными фото.

На странице в Instagram 27-летняя исполнительница запостила снимки, где соблазнительно позировала посреди комнаты в черных стрингах и блестящем топе. Звезда решила не надевать бюстгальтер и засветила соски через тонкую ткань. Дерзкий лук Сайрус дополнила ярким макияжем с акцентом на красные губы и массивными аксессуарами.

Американская певица Майли Сайрус порадовала публику новыми пикантными фото
Фото: instagram.com/mileycyrus
Американская певица Майли Сайрус порадовала публику новыми пикантными фото
Американская певица Майли Сайрус порадовала публику новыми пикантными фото
Американская певица Майли Сайрус порадовала публику новыми пикантными фото
Американская певица Майли Сайрус порадовала публику новыми пикантными фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майли Сайрус целовалась с подругой сразу после развода с Лиамом Хемсвортом

Читатели высоко оценили новые снимки кумира.

"Вау! Сексуальный образ", "Ни одна модель не стоит рядом с тобой", "Это очень-очень жарко", "Да, королева", - пишут в комментариях.

Майли Сайрус показала поклонникам, что решила немного изменить свой образ. Она перекрасила волосы и изменила прическу на стрижку маллет. Перед камерой она встала с освещенным прямыми волосами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Певица засветила соски в пикантной фотосессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Ввели прототип вакцины против СПИДа

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 97780
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
9
 Просмотров: 73930
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 7 Просмотров: 67847
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 10647
Сухогруз врезался в пассажирский корабль
Сухогруз врезался в пассажирский корабль
 Просмотров: 8244
Знаменитости
Виталий Козловский: и студент, и преподаватель
Виталий Козловский: и студент, и преподаватель Просмотров: 234
Астафьева эффектно позировала в леопардовом платье
Астафьева эффектно позировала в леопардовом платье
5
 Просмотров: 1368
Сексуальная супермодель в нижнем белье показала, как делает макияж
Сексуальная супермодель в нижнем белье показала, как делает макияж
5
 Просмотров: 2763
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 7056
День знаний: звездные родители показали, как отвели детей в школу
День знаний: звездные родители показали, как отвели детей в школу 1 Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
7
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
6
В Одессе отменили региональный русский язык
5
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
3
Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры
3
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Голосов: 41290
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua