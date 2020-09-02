Певица засветила соски в пикантной фотосессии

Популярная американская певица Майли Сайрус любит провоцировать публику пикантными фото.

На странице в Instagram 27-летняя исполнительница запостила снимки, где соблазнительно позировала посреди комнаты в черных стрингах и блестящем топе. Звезда решила не надевать бюстгальтер и засветила соски через тонкую ткань. Дерзкий лук Сайрус дополнила ярким макияжем с акцентом на красные губы и массивными аксессуарами.

Фото: instagram.com/mileycyrus

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Читатели высоко оценили новые снимки кумира.

"Вау! Сексуальный образ", "Ни одна модель не стоит рядом с тобой", "Это очень-очень жарко", "Да, королева", - пишут в комментариях.

Майли Сайрус показала поклонникам, что решила немного изменить свой образ. Она перекрасила волосы и изменила прическу на стрижку маллет. Перед камерой она встала с освещенным прямыми волосами.