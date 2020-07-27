Певица Анна Седокова поражает откровенными фото

Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой сексуально позирует на фоне океана. Бежевый раздельный купальник так хорошо подчеркивает ее подтянутую фигуру и шикарные формы, что подписчики не скупились на комплименты.

Экс-учасница "ВИА Гры" отдыхает вместе с женихом Янисом Тиммой в Майами, США. Артистка рассказала поклонникам, что именно любимый ее сфотографировал.

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Автор: Instagram Анна Седокова любит удивить поклонников.

"Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу," - написала певица в Instagram.

Певица Анна Седокова третий раз выходит замуж. Избранник - латвийский баскетболист Янис Тимма, моложе артистку на 9 лет. Спортсмен сделал Седоковой во время отдыха на яхте в США.