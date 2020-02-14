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пятница, 14 февраля 2020 08:12

Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop

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Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Работа біла создана совместно с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра "Electro Latino" Фото: Акценты

Певица Настя Каменских представила новую видероботу.

Клип на песню "Lollipop" разместила на своем официальном канале в Youtube.

Работа біла создана совместно с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра "Electro Latino".Сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio.⠀

"NK - необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт", - прокомментировал Juan Magan.

"Клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. "Lollipop" - это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым", - написала Настя.

Песню записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На этой студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan.

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"Умничка! Раскошная Настя! Песня бомба", "Очередная бомба от NK", "Боже! Как это прекрасно. Настроение на неделю вперёд обеспечено!", "Клип на уровне лучших работ Запада. Присутствует настоящая эстетика. Нет куч денег, оголённых тел, машин, бессмысленных понтов и наигранного пафоса. Просто потрясно. Спасибо огромное за все усилия", "Как всегда крутые песни", "Як завжди Топ! Клас", - написали фанаты.

Певица Настя Каменских часто выступает в эпатажных нарядах, чем будоражит поклонников. На новом фото с выступления, которое звезда разместила в Instagram, Настя выступает на сцене в очень откровенном наряде: верх напоминал нижнее белье, низ обнажал бедра певицы.

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14
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