Вышла в нижнем белье: Каменских взбудоражила сеть сценическим нарядом

Певица Настя Каменских часто выступает в эпатажных нарядах, чем будоражит поклонников.

На новом фото с выступления, которое звезда разместила в Instagram, Настя выступает на сцене в очень откровенном наряде: верх напоминал нижнее белье, низ обнажал бедра певицы.

Автор: instagram.com/kamenskux Певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новым сценическим образом

Под снимком артистки разгорелся нешуточный спор.

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"Вышла в нижнем белье- странно выглядит костюм", "Какой лиф странный", "Некрасиво", "Вышла в лифчике на сцену", "Сейчас непонятно что поют, зато полуголые на сцене, это аж противно", - написали певице в комментариях.

Другие фаны с восторгом отзывались о фигуре и нарядах певицы.

Украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором продемонстрировала роскошную фигуру. На нем звезда позирует в черном полупрозрачном халатике с кружевными вставками. В кадре сквозь прозрачные вставки в одежде можно заметить, что звезда, очевидно, без белья.