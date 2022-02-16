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четверг, 17 февраля 2022 08:10

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
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Американская светская львица Пэрис Хилтон 17 февраля отмечает 41-летие. Она попробовала себя как дизайнер, актриса, модель, певица, предпринимательница и писательница.

Gazeta.ua не только собрала самые откровенные кадры из соцсетей именинницы, но и рассказывает, какую фразу Хилтон сделала торговой маркой и какую машину проиграла однажды в карты.

1. Звезда имеет правило: не надевать одну и ту же вещь дважды. Об этом рассказывала в одном из интервью. Она отдает одежду на благотворительность: ее вещи продают с аукциона, чтобы помочь больным на рассеянный склероз, рак молочной железы и СПИД. А платья, которое считает особенным, хранит для будущей дочери.

2. Мать Пэрис, Кэти Хилтон, училась в одном классе с американским артистом Майклом Джексоном. Они были лучшими друзьями до конца жизни.

3. Один из дней рождения модель отметила сразу пятью вечеринками. Звезда организовала праздничные мероприятия в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лондоне, Лос-Анджелесе и Токио.

4. Чаще всего Хилтон произносит фразу "That's hot", что в переводе с английского означает "Это горячо". В 2004 году она сделала это высказывание торговой маркой.

5. Светская львица имела романы со многими знаменитыми мужчинами. Среди них – голливудский актер Леонардо Ди Каприо и нынешний муж канадской певицы Аврил Лавин – музыкант Дерик Вибли. Но в ноябре 2021 года Хилтон отгуляла одну из самых роскошных свадеб года. Звезда вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Церемония прошла в частном имении в Лос-Анджелесе, а свадьбу гуляли в течение трех дней.

Американская светская львица Пэрис Хилтон 17 февраля отмечает 41-летие
Фото: instagram.com/parishilton
Американская светская львица Пэрис Хилтон 17 февраля отмечает 41-летие
Американская светская львица Пэрис Хилтон 17 февраля отмечает 41-летие
Американская светская львица Пэрис Хилтон 17 февраля отмечает 41-летие
Американская светская львица Пэрис Хилтон 17 февраля отмечает 41-летие

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6. Модель также известна и скандальными проделками. Ее неоднократно штрафовали за нетрезвое управление транспортом. По этой же причине в 2007 году Гилтон провела за решеткой 23 дня.

В сентябре 2010 года светскую львицу задержали в Японии. С того времени ей не разрешено посещать страну. Как сообщали западные таблоиды, причиной стало то, что у нее был обнаружен кокаин.

Впоследствии ее дед, владелец империи Hilton, Баррон Хилтон лишил внучку наследства в размере $60 млн, когда узнал об ее заключении.

7. А еще Пэрис – очень азартная. Однажды она проиграла в карты авто люкс-класса Bentley стоимостью $175 тыс.

Пэрис Хилтон и ее избранник-бизнесмен Картер Реум после роскошной свадьбы отправились в медовый месяц. Первой остановкой их кругосветного турне стал остров Бора-Бора.

Бизнесвумен с любимым плавали со скатами в Тихом океане. Хилтон купалась в черном гидрокостюме, украшенном бусами, от бренда Cynthia Rowley.

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Дата
17
февраля

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

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