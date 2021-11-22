Отправились в кругосветное путшествие: Пэрис Хилтон поделилась нежными фото с медового месяца

Американская светская львица Пэрис Хилтон и ее избранник-бизнесмен Картер Реум после роскошной свадьбы отправились в медовый месяц. Первой остановкой их кругосветного турне стал остров Бора-Бора.

Бизнесвумен с любимым плавали со скатами в Тихом океане. Хилтон купалась в черном гидрокостюме, украшенном бусами, от бренда Cynthia Rowley.

"Первая остановка в нашем медовом месяце и мировом турне - Бора-Бора. Купаемся в южной части Тихого океана с любимым", - подписала она солнечные фото.

Фото: instagram.com/parishilton

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С молодоженами была и семья Хилтон: родители Кэти и Ричард Хилтоны, братья Конрад и Баррон.

Американская модель 40-летняя Пэрис Хилтон опубликовала кадры с роскошной свадьбы с бизнесменом Картером Реумом. Пара гуляла свадьбу три дня. Во время празднования светская львица сменила несколько платьев.