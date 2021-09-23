 
Ексклюзивы
1/5
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 468
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 1719
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1539
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 396
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 369
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 5175
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 558
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 567
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 954
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 936
Фото
Все фото
5
10
9
5
5
Перенес более 13 операций: звезды, которых пластика изменила до неузнаваемости
Перенес более 13 операций: звезды, которых пластика изменила до неузнаваемости
Рианна продает свой роскошный особняк за $7,8 млн: фото изнутри
Рианна продает свой роскошный особняк за $7,8 млн: фото изнутри
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Линду Евангелисту изуродовала неудачная процедура красоты: модель пять лет скрывала это
Линду Евангелисту изуродовала неудачная процедура красоты: модель пять лет скрывала это
Звездный архив: какими были в молодости Сумская, Кидман и Питт
Звездный архив: какими были в молодости Сумская, Кидман и Питт
Видео
Все видео
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"
Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 684
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2601
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1260
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 45
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
четверг, 23 сентября 2021 17:38

Перенес более 13 операций: звезды, которых пластика изменила до неузнаваемости
5

  Комментировать

Канадская топ-модель 56-летняя Линда Евангелиста призналась, что неудачной операцией красоты испортила себе внешность. Последствия не удалось убрать даже двумя пластиками.

"Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ущерба, который понесла, и который скрывала более пяти лет. Ответ моим подписчикам, которые удивлялись, почему я не работаю, тогда как карьеры моих ровесников процветают - причина в том, что я была жестоко искажено процедурой Zeltiq' CoolSculpting, которая дала результат, противоположный обещанному", - написала Евангелиста в Instagram.

Модель страдает от парадоксальной жировой гиперплазии, то есть процедура дала обратный эффект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @411blvd

Gazeta.ua собрала подборку знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости из-за пластических операций.

Украинская блогер 32-летняя Анастасия Покрищук, которая имеет самые большие искусственные скулы в мире, обращалась к хирургам и косметологам не один раз. Звезда дважды увеличивала грудь, колола скулы и губы. Покрищук также делала уколы красоты.

Итальянская дизайнер 65-летняя Донателла Верчасе любой ценой хотела сохранить молодость и красоту. Женщина колола ботокс, коллаген, растягивала кожу лица другими процедурами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездный архив: какими были в молодости Сумская, Кидман и Питт

Легендарный американский певец Майкл Джексон кардинально изменил свою внешность. Пока точно не известно, сколько операций сделал звезда. Однако некоторые зарубежные СМИ сообщили, что за всю жизнь певец перенес 13 пластических операций.

Мать голливудского актера Сильвестра Сталлоне Жаклин, которая умерла в прошлом году, часто прибегала к пластическим операциям. По словам хирургов, женщину можно было смело назвать рекордсменкой по пластике.

Американский актер 69-летний Микки Рурк начал прибегать к пластической хирургии из-за профессионального занятия боксом. Он обратился к пластике, потому что хотел исправить дефекты внешности. Хирурги должны были исправить ему раздробленную кость скулы, переломы носа, рук, ребер, покусанный язык и вернуть чувствительность пальцев. Однако почти все операции были неудачны.

Блогер с крупнейшими в мире скулами Анастасия Покрищук до\после пластической хирургии.
Фото: Коллаж Gazeta.ua
Дизайнер Донателла Версаче до\после пластики.
Актер Микки Рурк до\после.
Жаклин Сталлоне до\после.
Певец Майкл Джексон до\после пластических операций.

Блогер 26-летняя София Стужук назвала преимущества и недостатки своей груди. В марте она ее увеличила до четвертого размера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перенес более 13 операций: звезды, которых пластика изменила до неузнаваемости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом

Американец изготовил первую жвачку

От огнестрельного ранения скончался бывший соперник Кличко

Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина

В Праге начали выдавать украинскую газету

Ураган унес жизни более 3000 человек

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 4 Просмотров: 19044
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5868
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 5346
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 5175
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов Просмотров: 4149
Знаменитости
Рианна продает свой роскошный особняк за $7,8 млн: фото изнутри
Рианна продает свой роскошный особняк за $7,8 млн: фото изнутри
10
 1 Просмотров: 486
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 1 Просмотров: 2214
Линду Евангелисту изуродовала неудачная процедура красоты: модель пять лет скрывала это
Линду Евангелисту изуродовала неудачная процедура красоты: модель пять лет скрывала это
5
 Просмотров: 1107
Звездный архив: какими были в молодости Сумская, Кидман и Питт
Звездный архив: какими были в молодости Сумская, Кидман и Питт
5
 Просмотров: 1296
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
4
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
Голосов: 43623
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть