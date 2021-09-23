Перенес более 13 операций: звезды, которых пластика изменила до неузнаваемости

Канадская топ-модель 56-летняя Линда Евангелиста призналась, что неудачной операцией красоты испортила себе внешность. Последствия не удалось убрать даже двумя пластиками.

"Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ущерба, который понесла, и который скрывала более пяти лет. Ответ моим подписчикам, которые удивлялись, почему я не работаю, тогда как карьеры моих ровесников процветают - причина в том, что я была жестоко искажено процедурой Zeltiq' CoolSculpting, которая дала результат, противоположный обещанному", - написала Евангелиста в Instagram.

Модель страдает от парадоксальной жировой гиперплазии, то есть процедура дала обратный эффект.

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Gazeta.ua собрала подборку знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости из-за пластических операций.

Украинская блогер 32-летняя Анастасия Покрищук, которая имеет самые большие искусственные скулы в мире, обращалась к хирургам и косметологам не один раз. Звезда дважды увеличивала грудь, колола скулы и губы. Покрищук также делала уколы красоты.

Итальянская дизайнер 65-летняя Донателла Верчасе любой ценой хотела сохранить молодость и красоту. Женщина колола ботокс, коллаген, растягивала кожу лица другими процедурами.

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Легендарный американский певец Майкл Джексон кардинально изменил свою внешность. Пока точно не известно, сколько операций сделал звезда. Однако некоторые зарубежные СМИ сообщили, что за всю жизнь певец перенес 13 пластических операций.

Мать голливудского актера Сильвестра Сталлоне Жаклин, которая умерла в прошлом году, часто прибегала к пластическим операциям. По словам хирургов, женщину можно было смело назвать рекордсменкой по пластике.

Американский актер 69-летний Микки Рурк начал прибегать к пластической хирургии из-за профессионального занятия боксом. Он обратился к пластике, потому что хотел исправить дефекты внешности. Хирурги должны были исправить ему раздробленную кость скулы, переломы носа, рук, ребер, покусанный язык и вернуть чувствительность пальцев. Однако почти все операции были неудачны.

Фото: Коллаж Gazeta.ua

Блогер 26-летняя София Стужук назвала преимущества и недостатки своей груди. В марте она ее увеличила до четвертого размера.