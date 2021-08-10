Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь

Фото: instagram.com/sofiastuzhuk

Блогер 26-летняя София Стужук назвала преимущества и недостатки своей груди. В марте она ее увеличила до четвертого размера. Впечатлениями от искусственных прелестей поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Плюсы сделанной груди (особенно по сравнению с той, что была) неоспоримы: ты можешь не носить лифчики; вообще можешь носить любую одежду, и все выглядит идеально", - написала София.

Также многодетная мама добавила, что хорошо выглядит любые декольте.

"Не нужно подбирать специальные топы, которые 100% точно будут держать. Любые выглядят хорошо и сидят хорошо. Заниматься спортом (прыгать, бегать) удобно в целом в любом белье. Это очень красиво и привлекает внимание, ты себе больше нравишься и кайфуешь от себя ", - похвасталась Стужук.

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По словам Софии, недостатков искусственных груди значительно меньше. ⠀

"Если ты с декольте, то в клубах желательно, чтобы тебя охраняли. Некоторые подписчицы при знакомстве просят потрогать и трогают. А вообще дискомфорта ровно ноль. Ничего не беспокоит, не мешает, не болит тем более. На животе спать удобно, как на подушечках ", - заверила блогер. ⠀

Среди минусов Стужук также назвала слишком большой размер груди.

"Единственный момент, который у меня сейчас под вопросом - таки мне кажется, что 450 мл для меня много. И они меня делают еще более массивной, было бы идеально 375-400 максимум. Но пока решила подождать посмотреть, ведь даже полгода не прошло. Я все еще также планирую сбросить эти несчастных 10 кг. По идее, будет выглядеть по-другому ", - поделилась мыслями Стужук. ⠀

"В целом, я довольна и кайфую, и так мне точно больше нравится, чем до. Но пока выглядит действительно, кажется, слишком искусственно. Два огромных мячика по полкило при моем росте 163", - подытожила она.

Украинская блогер 26-летняя София Стужук, за жизнью которой в сети следят более 5,5 млн подписчиков, поделилась мыслями относительно отдыха без детей. Она отдыхала неделю без сына 5-летнего Дэвида и дочерей 3-летней Лолиты и 1,5-летней Оливии на Мальдивских островах.