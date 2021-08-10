Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Просмотров: 450
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 972
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2448
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2313
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 630
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6525
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2592
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
8
12
3
12
4
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Алессандра Амбросио, Ирина Шейк и Оливия Калпо: супермодели поразили новыми фото
Алессандра Амбросио, Ирина Шейк и Оливия Калпо: супермодели поразили новыми фото
Александр Стоянов спас на отдыхе акулу
Александр Стоянов спас на отдыхе акулу
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
52-летняя Дженнифер Энистон показала идеальные ноги на обложке глянца
52-летняя Дженнифер Энистон показала идеальные ноги на обложке глянца
Видео
Все видео
Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Интервью
1/5
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1 Просмотров: 1206
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 927
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 972
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 495
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 126
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
вторник, 10 августа 2021 23:47

Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8

  Комментировать

Блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди в турецком Стамбуле
Фото: instagram.com/sofiastuzhuk
Блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди в турецком Стамбуле
Блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди в турецком Стамбуле
Блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди в турецком Стамбуле
Блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди в турецком Стамбуле

Блогер 26-летняя София Стужук назвала преимущества и недостатки своей груди. В марте она ее увеличила до четвертого размера. Впечатлениями от искусственных прелестей поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Плюсы сделанной груди (особенно по сравнению с той, что была) неоспоримы: ты можешь не носить лифчики; вообще можешь носить любую одежду, и все выглядит идеально", - написала София.

Также многодетная мама добавила, что хорошо выглядит любые декольте.

"Не нужно подбирать специальные топы, которые 100% точно будут держать. Любые выглядят хорошо и сидят хорошо. Заниматься спортом (прыгать, бегать) удобно в целом в любом белье. Это очень красиво и привлекает внимание, ты себе больше нравишься и кайфуешь от себя ", - похвасталась Стужук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алессандра Амбросио, Ирина Шейк и Оливия Калпо: супермодели поразили новыми фото

По словам Софии, недостатков искусственных груди значительно меньше. ⠀

"Если ты с декольте, то в клубах желательно, чтобы тебя охраняли. Некоторые подписчицы при знакомстве просят потрогать и трогают. А вообще дискомфорта ровно ноль. Ничего не беспокоит, не мешает, не болит тем более. На животе спать удобно, как на подушечках ", - заверила блогер. ⠀

Среди минусов Стужук также назвала слишком большой размер груди.

"Единственный момент, который у меня сейчас под вопросом - таки мне кажется, что 450 мл для меня много. И они меня делают еще более массивной, было бы идеально 375-400 максимум. Но пока решила подождать посмотреть, ведь даже полгода не прошло. Я все еще также планирую сбросить эти несчастных 10 кг. По идее, будет выглядеть по-другому ", - поделилась мыслями Стужук. ⠀

"В целом, я довольна и кайфую, и так мне точно больше нравится, чем до. Но пока выглядит действительно, кажется, слишком искусственно. Два огромных мячика по полкило при моем росте 163", - подытожила она.

Украинская блогер 26-летняя София Стужук, за жизнью которой в сети следят более 5,5 млн подписчиков, поделилась мыслями относительно отдыха без детей. Она отдыхала неделю без сына 5-летнего Дэвида и дочерей 3-летней Лолиты и 1,5-летней Оливии на Мальдивских островах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 14391
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13635
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 6120
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 3492
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3483
Знаменитости
Alyona Alyona прокомментировала скандал с дрифтом в Киеве
Alyona Alyona прокомментировала скандал с дрифтом в Киеве Просмотров: 486
Сына Елизаветы II обвиняют в изнасиловании. Жертва рассказала подробности
Сына Елизаветы II обвиняют в изнасиловании. Жертва рассказала подробности Просмотров: 1197
"Килограммы исчезают сами собой" - Приходько поделилась, как избавилась от 20 кг
"Килограммы исчезают сами собой" - Приходько поделилась, как избавилась от 20 кг Просмотров: 666
Алессандра Амбросио, Ирина Шейк и Оливия Калпо: супермодели поразили новыми фото
Алессандра Амбросио, Ирина Шейк и Оливия Калпо: супермодели поразили новыми фото
12
 Просмотров: 2475
Телеведущий Комаров построит дачу в Карпатах
Телеведущий Комаров построит дачу в Карпатах Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
5
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
1
Зе vs Удар: регионы уже делают свой выбор
Голосов: 43419
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть