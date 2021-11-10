People показал самого сексуального мужчину планеты. И это не Капитан Америка

Американский журнал People ежегодно объявляет самого сексуального мужчину планеты и показывает его на обложке. Еще до официальных результатов СМИ писали, что в этом году победителем станет голливудская звезда киновселенной Marvel Крис Эванс, известный по роли супергероя в фильме "Капитан Америка". Но эта информация оказалась ложной.

10 ноября глянец презентовал выпуск с самым сексуальным мужчиной мира на обложке. Им стал американский актер и сценарист 52-летний Пол Радд, получивший известность благодаря участию в сериале "Друзья" и супергеройском фильме "Человек-муравей".

"Когда все узнают, что выбрали именно меня, удивятся. А первым вопросом будет: "Что?", - пошутил кинозвезда в интервью изданию.

Фото: People

Жена Радда Джули Егер была единственной, которой он рассказал о новом звании.

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"Она была ошеломлена. После шока и хихиканья сказала: "О, наконец они это поняли". И это было мило. Наверное, соврала, но что еще она скажет?", - поделился актер.

В прошлом году звание "Самый сексуальный мужчина планеты" получил американский актер Майкл Б. Джордан. На прошлой неделе инсайдеры сообщили изданию Page Six, что самым сексуальным мужчиной станет Крис Эванс. Голливудский актер приобрел известность благодаря роли в ленте "Капитан Америка". Также отмечают, что Эванс должен был стать самым сексуальным мужчиной еще в прошлом году. Но актер случайно опубликовал интимную фотографию, чем спровоцировал скандал.