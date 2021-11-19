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пятница, 19 ноября 2021 10:03

Пенелопа Крус в Dolce & Gabbana посветила пышным бюстом на обложке
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Испанская актриса 47-летняя Пенелопа Крус украсила страницы свежего выпуска глянца Variety.

Появилась в роскошных образах от Elie Saab и Dolce & Gabbana. Автором фотографий, опубликованных на сайте издания, является испанский фэшн-фотограф Хави Гордо.

Испанская актриса Пенелопа Крус позировала в пикантных образах для глянца
Фото: Хави Гордо для издания Variety
Испанская актриса Пенелопа Крус позировала в пикантных образах для глянца
Испанская актриса Пенелопа Крус позировала в пикантных образах для глянца
Испанская актриса Пенелопа Крус позировала в пикантных образах для глянца
Испанская актриса Пенелопа Крус позировала в пикантных образах для глянца

Обладательница премии "Оскар" в интервью рассказала о дружеских отношениях с режиссером Педро Альмодоваром и поделилась впечатлениями от работы над его фильмом "Параллельные матери". Также Крус поговорила на тему приоритетов.

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"Мой приоритет сейчас это мои дети. Мне нравится играть в кино, но я не чувствую, что должна делать это все время. Я была одной из тех, кто просыпается посреди ночи, чтобы ответить на электронные письма. У меня были глубокие отношения с моим телефоном. У этого есть последствия, и я не хотела больше поддерживать такой ритм", - отметила она.

Испано-американская актриса Пенелопа Крус появилась на 78-м Венецианском кинофестивале в вечернем черно-белом платье от Chanel. Звезда добавила украшения и сделала яркий макияж.

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