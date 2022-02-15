Павел Зибров эмоционально описал секс с женой: "Это как фонтан, как Везувий"

Певец 64-летний Павел Зибров открыл занавес своей сексуальной жизни с женой 62-летней Мариной. Супруги в браке 27 лет.
Исполнитель называет себя подкаблучником. О сексе в многолетнем браке мужчина рассказал в программе "Зірковий шлях".
"Он меняется. Ясно, что такого страстного, как до бракосочетания, нет. Он не становится вулканическим, будем так говорить. Более спокойным", - объяснил Зибров.
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Артист говорит, что все зависит от настроения.
"Если есть романтическое настроение, если ты давно не виделся или вернулся из поездки. Столько есть непредсказуемых случаев. Это как фонтан, как Везувий", - добавляет певец.
Украинский певец 64-летний Павел Зибров впервые показал свой роскошный загородный особняк. На территории дома есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез из Италии. Также певец похвастался, что есть баня и бильярд. Зибров гордится своим садом гортензий, ведь большинство цветов высажены от звезд украинского шоу-бизнеса.
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