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вторник, 15 февраля 2022 15:21

Павел Зибров эмоционально описал секс с женой: "Это как фонтан, как Везувий"
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Певец 64-летний Павел Зибров открыл занавес своей сексуальной жизни с женой 62-летней Мариной. Супруги в браке 27 лет.

Исполнитель называет себя подкаблучником. О сексе в многолетнем браке мужчина рассказал в программе "Зірковий шлях".

"Он меняется. Ясно, что такого страстного, как до бракосочетания, нет. Он не становится вулканическим, будем так говорить. Более спокойным", - объяснил Зибров.

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Павел Зибров рассказал о сексе с женой
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov
Павел Зибров рассказал о сексе с женой
Павел Зибров рассказал о сексе с женой
Павел Зибров рассказал о сексе с женой
Павел Зибров рассказал о сексе с женой

Артист говорит, что все зависит от настроения.

"Если есть романтическое настроение, если ты давно не виделся или вернулся из поездки. Столько есть непредсказуемых случаев. Это как фонтан, как Везувий", - добавляет певец.

Украинский певец 64-летний Павел Зибров впервые показал свой роскошный загородный особняк. На территории дома есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез из Италии. Также певец похвастался, что есть баня и бильярд. Зибров гордится своим садом гортензий, ведь большинство цветов высажены от звезд украинского шоу-бизнеса.

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