Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом

Фото: Звездный путь

Украинский певец 64-летний Павел Зибров впервые показал свой роскошный загородный особняк.

Об этом рассказали в передаче "Звездный путь".

На территории дома есть озеро, бассейн и фонтан. Последний исполнитель привез с Италии. Также певец похвастался, что имеет баню и бильярд.

Зибров гордится своим садом гортензий, ведь большинство цветов высажены от звезд украинского шоубизнеса.

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"У нас есть цветы от Таи Повалий, Аллы Кудлай, Юрия Рыбчинского, Петра Маги. Участок, где розы, мы называем Швейцарией. А моя ответственность - участок за воротами, за черным ходом. Я называю его деревня. Там озеро, черепаха у меня живет, там дикие утки, ужи, ежи, белки, живности. Там огород и сад", - прокомментировал Зибров.

Певец сам выращивает малину, виноград, крыжовник, клубнику, яблоки, голубику. Также на огороде звезды растет множество овощей.

"Я из деревни Червоное. Меня мама приучила с детства, что нужно на огороде все сделать. У меня есть сторож Гена, мне помогает, иногда он сюда заходит", - рассказал артист.

Артист Павел Зибров теперь не только в реальном мире, но и в анимированном. Знаменитый усач Украины подарил внешность и голос детективу Зи в комикс-блокбастере "КиберКрай".