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пятница, 01 октября 2021 11:14

"Пантера" Никитюк в красном мини-платье очаровала сеть длинными ногами
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Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк захватила фанов пикантными фотографиями. Блогер надела для фотосета соблазнительный наряд.

Звезда позировала в красном блестящем мини-платье, щеголяя длинными ногами. Дерзкий образ дополнила черными босоножками и ярким макияжем с акцентом на глаза. Фото опубликовала в Instagram.

Ведущая Леся Никитюк снова потрясла фанатов эффектным образом
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Леся Никитюк снова потрясла фанатов эффектным образом
Ведущая Леся Никитюк снова потрясла фанатов эффектным образом
Ведущая Леся Никитюк снова потрясла фанатов эффектным образом
Ведущая Леся Никитюк снова потрясла фанатов эффектным образом

В комментариях подписчики выразили восхищение сексуальными снимками.

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"Богиня", "Красная пантера", "Не узнать", "Супер".

Телеведущая и блогер 33-летняя Леся Никитюк поразила поклонников эффектным образом. Леся показалась в обтягивающем латексном корсете и брюках из этого материала. Дополнила образ сапогами на каблуке и бежевым тренчем. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру.

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