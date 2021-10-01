"Пантера" Никитюк в красном мини-платье очаровала сеть длинными ногами

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк захватила фанов пикантными фотографиями. Блогер надела для фотосета соблазнительный наряд.

Звезда позировала в красном блестящем мини-платье, щеголяя длинными ногами. Дерзкий образ дополнила черными босоножками и ярким макияжем с акцентом на глаза. Фото опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях подписчики выразили восхищение сексуальными снимками.

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"Богиня", "Красная пантера", "Не узнать", "Супер".

Телеведущая и блогер 33-летняя Леся Никитюк поразила поклонников эффектным образом. Леся показалась в обтягивающем латексном корсете и брюках из этого материала. Дополнила образ сапогами на каблуке и бежевым тренчем. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру.