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понедельник, 13 мая 2019 07:52

"Пантера" - MARUV соблазнила фанатов горячими фото

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&quot;Пантера&quot; - MARUV соблазнила фанатов горячими фото
Марув обнажилась для пикантной фотосессии. Фото: instagram.com/maruvofficial

Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун) обнажилась во время пикантной и чувственной фотосессии.

Снимки делали для российского журнала "ОК!". Певица примерила несколько откровенных нарядов, которые вызвали бурю восторга у ее поклонников. Результатами своих экспериментов девушка поделилась в Instagram.

Фотосет состоялся несколько месяцев назад, но насладиться его результатам фаны смогли только сейчас. На кадрах MARUV позирует в разных образах. Она предстала перед камерой в роли изысканной роковой красавицы в прозрачных перчатках, показала нежность на портретном фото, засветила длинные ноги в черных гетрах и подразнила фанов снимком топлесс в тренчи.

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Жаркие фото брюнетки не смогли оставить ее поклонников равнодушными: "Моника Беллуччи!", "Секси!", "Шикарная!", "Винтажная красавица!", "Ты удивительная", "Прехорошенькая девушка", "Такая красота и нежность, такие образы крутые каждый раз, многогранность твоя безгранична, что невозможно оторвать своих глаз","Ноги как отдельный вид искусства","Пантера!","Потрясающая!".

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Photo-session for @okmagazine_ru It was just a few months ago but for me feels like one year 🤦🏽‍♀️ That's my crazy life and I love it so much! 😎💃🏻

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Певица Анна Седокова выложила в сеть видео, на котором показала упругие ягодицы крупным планом. Ролик звезда сняла на отдыхе в Турции. На видео Седокова демонстрирует ягодицы в крошечном бикини возле бассейна, а потом ныряет в воду.

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Дата
13
мая

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