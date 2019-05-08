Анна Седокова показала упругую попу крупным планом

Певица Анна Седокова выложила в сеть видео, на котором показала упругие ягодицы крупным планом.
Ролик звезда сняла на отдыхе в Турции.
На видео Седокова демонстрирует ягодицы в крошечном бикини возле бассейна, а потом ныряет в воду.
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"Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь", - подписала пост знаменитость.
Поклонники певицы начали активно комментировать видео:
"Мама 3 детей и такая фигура", "бедные мужчины, все в слюнях сидят наверное", "редкое явление, когда у человека прекрасно тело и душа".
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Недавно Анна Седокова поделилась снимком, на котором позирует в красном платье с экстремально глубоким декольте.
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