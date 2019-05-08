Анна Седокова показала упругую попу крупным планом

Анна Седокова на отдыхе в Турции. Фото: tv.ua

Певица Анна Седокова выложила в сеть видео, на котором показала упругие ягодицы крупным планом.

Ролик звезда сняла на отдыхе в Турции.

На видео Седокова демонстрирует ягодицы в крошечном бикини возле бассейна, а потом ныряет в воду.

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"Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь", - подписала пост знаменитость.

Поклонники певицы начали активно комментировать видео:

"Мама 3 детей и такая фигура", "бедные мужчины, все в слюнях сидят наверное", "редкое явление, когда у человека прекрасно тело и душа".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 8 Май 2019 в 1:40 PDT